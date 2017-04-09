مورينيو: مانشستر يونايتد سيقاتل لإنهاء الموسم في المربع الذهبي

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال جوزيه مورينيو إن مانشستر يونايتد سيقاتل لإنهاء الموسم ضمن أول 4 مراكز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “طالما كان ذلك ممكنًا من الناحية الحسابية” بعد الفوز 3/0 على سندرلاند اليوم الأحد.

وحصد مانشستر يونايتد 3 نقاط مهمة بفضل أهداف زلاتان إبراهيموفيتش وهنريك مخيتريان وماركوس راشفورد بعد تعادله 6 مرات في أخر 9 مباريات بالدوري.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 21 مباراة في الدوري لكن فريق مورينيو، الذي تقدم للمركز الخامس متفوقًا على آرسنال، لا يزال على بعد 4 نقاط من مانشستر سيتي وتتبقى له مباراة واحدة مقارنة بفريق المدرب بيب غوارديولا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث متقدمًا بـ 6 نقاط على مانشستر يونايتد لكنه خاض مباراتين أكثر.

وقال مورينيو: “نريد أن نقاتل في الدوري الممتاز حتى النهاية. لا يمكننا الفوز بالدوري لكن نستطيع الفوز بالدوري الأوروبي”.

وأضاف: “افتقدنا الكثير من اللاعبين اليوم والأهم بعد النقاط الثلاث ألا نتعرض للمزيد من الإصابات. النتيجة جيدة. حافظنا على الفارق مع مانشستر سيتي وليفربول بعد فوزهما بالأمس”.

وافتقد مانشستر يونايتد، الذي تأهل لدور الـ 8 بالدوري الأوروبي، لحارسه الأساسي ديفيد دي خيا لكن بديله سيرجيو روميرو واجه مباراة سهلة أمام سندرلاند.

ومع حصول الفائز بالدوري الاوروبي على مقعد في دوري الأبطال قد يكون هذا هو طريق عودة مانشستر يونايتد إلى المسابقة القارية الأهم وسيستضيف أندرلخت في ذهاب دور الـ 8 يوم الخميس.

ويستضيف مانشستر يونايتد بعدها تشيلسي متصدر الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.

وقال مورينيو إن روميرو سيلعب أمام أندرلخت.

وأضاف المدرب البرتغالي: “يعاني دي خيا من مشكلة في الفخذ. عندما يقفز يشعر ببعض الألم. من الجيد بالنسبة له الحصول على قسط من الراحة. ومن الجيد بالنسبة لسيرجيو روميرو أن يلعب أمام أندرلخت”.

وتابع: “على الأرجح سيكون دي خيا مستعدًا لمواجهة تشيلسي”.

وقال ديفيد مويز مدرب سندرلاند إنه سيواصل القتال حتى وإن بدا فريقه في طريقه للهبوط.

وعادل سندرلاند ثاني أسوأ مسيرة بدون تسجيل أهداف في الدوري الممتاز إذ لم يهز الشباك في 7 مباريات ويتذيل الترتيب بفارق 10 نقاط عن هال سيتي صاحب المركز الـ 17.

وقال مويز: “سنواصل القتال. سنخوض مباراة أخرى على ملعبنا يوم السبت المقبل ويجب علينا أن نحاول الفوز بها”.

وأضاف: “قمنا ببعض الأمور على نحو جيد ورغم أننا لم نكن بالمستوى المطلوب فإننا لم نفتقد الرغبة في الفوز”.

“يبذل اللاعبون قصارى جهدهم”.