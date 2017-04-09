مسعود أوزيل يحدد شرطه لتمديد عقده مع آرسنال

المصدر: إرم نيوز

اشترط لاعب الوسط مسعود أوزيل على إدارة آرسنال تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جيدين لتمديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد اللاعب الألماني مع الغانرز صيف العام المقبل، وأُثيرت العديد من الشكوك حول استمراره مع الفريق.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الأحد إن اللاعب أطلق تهديدًا واضحًا للنادي وألمح إلى عدم تجديد عقده مع الفريق في حال لم يتم العمل على الارتقاء بمستوى الفريق.

ونقلت الصحيفة ع أوزيل قوله: “الفريق بحاجة لتعزيزات، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو رأي آرسين فينغر، هو والنادي من يتخذون القرار”.

وأضاف: “نحن لسنا مثل ريال مدريد أو بايرن ميونخ، ما نفعله في دوري أبطال أوروبا ليس كافيًا، وخاصة ضد الفرق الكبيرة”.

وتابع: “أريد الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا، والآن لا نملك القدرة على تحقيق ذلك”.

وختم لاعب ريال مدريد سابقًا: “كلاعب أرغب في الفوز دائمًا بالألقاب، وهذا الشيء الأكثر أهمية للنادي أيضًا، نأمل أن نستطيع الفوز، لدي عام في عقدي، وآمل أن أحقق الألقاب مع الفريق”.