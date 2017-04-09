مانشستر يونايتد يهزم سندرلاند ويتقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

وضع مانشستر يونايتد حدًا لسلسلة من التعادلات بفوز سهل 3/0 على مضيفه سندرلاند متذيل الترتيب ليتقدم للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ومنح الهدف الـ 28 لزلاتان إبراهيموفيتش في كل المسابقات هذا الموسم التقدم لمانشستر يونايتد وباتت مهمة سندرلاند شبه مستحيلة بعد طرد سيباستيان لارسون قبل نهاية الشوط الأول.

وضاعف هنريك مخيتريان النتيجة في الدقيقة 46 بعد ثوانٍ من استئناف اللعب لينخفض الإيقاع ولم يقدم سندرلاند الكثير في المقابل وفشل في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي بالدوري.

وأحرز ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، وهو الأول له في الدوري منذ سبتمبر، بعد أن هيأ له إبراهيموفيتش الكرة ببراعة.

ويملك مانشستر يونايتد 57 نقطة من 30 مباراة متأخرًا بـ 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع لكنه خاض مباراة أقل.

وما زال سندرلاند يبتعد بـ 10 نقاط عن منطقة الأمان.