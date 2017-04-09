كونتي: تشيلسي اجتاز جميع الاختبارات نحو لقب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إن فريقه اجتاز جميع الاختبارات وذلك مع تواصل المسيرة الكاسحة للنادي نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه 3-1 على بورنموث، أمس السبت.

وبعد فوز الغريم توتنهام هوتسبير على واتفورد 4-صفر ليقلص الفارق مع المتصدر لأربع نقاط واجه تشيلسي مهمة صعبة نسبيا عند الساحل الجنوبي.

وضمنَ هدف سجله آدم سميث بالخطأ في مرماه، إضافة لهدفين من إيدن هازارد وماركوس ألونسو الفوز لتشيلسي ليستيعد فارق سبع النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه.

وقال كونتي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “عندما يكون هناك هذا النوع من المنافسين (توتنهام) والذي يتألق ويريد اللحاق بك فمن المهم أن يكون ردك جيدا.. كان هذا ردا جيدا”.

وأضاف: “ما زال هناك سبع مباريات وفي إنجلترا هذا ليس سهلا.. هناك الكثير من الضغط.. من الطبيعي أن تتعرض لضغط جيد (بعد فوز توتنهام)”.

ويمثل الاتساق في المستوى أمرا أساسيا بالنسبة لتشيلسي ومدربه كونتي، الذي نال ثلاثة ألقاب للدوري أثناء توليه تدريب يوفنتوس.

ويعد تيبو كورتوا أحد أفضل حراس المرمى في العالم وهو يلعب خلف ثلاثي خط الظهر المؤلف من غاري كاهيل وديفيد لويز وسيزار أزبيليكويتا.. وتلقت شباك تشيلسي 25 هدفا ليكون بذلك ثاني أقوى خط دفاع.

ووفر الظهيران فيكتور موزيس وألونسو الطاقة اللازمة والانتشار والتهديد الهجومي الدائم، بينما يشكل نجولو كانتي ونيمانيا ماتيتش أقوى ثنائي خط وسط يتمتع بقوة دفاعية.

ويشكل الاثنان الأساس الذي يمكّن هازارد، صاحب الهدف الثاني في مرمى بورنموث، إضافة لدييغو كوستا كبير هدافي الفريق وبيدرو، مهاجم منتخب إسبانيا، من التألق.

وسجل الثلاثة 38 هدفا في الدوري بسبب مزيج القوة والمهارة والتجانس ليعززوا من مساعي الفريق نحو المنافسة على اللقب.