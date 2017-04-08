غيغز يعود من القاهرة لمواجهة زوجته في المحكمة

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

لم تكد زيارة رايان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي للعاصمة المصرية القاهرة أن تنتهي؛ إلا ووجد نفسه مضطرًا لدخول نزاع قضائي مع زوجته بشأن توزيع أملاكهما عقب الانفصال.

وسيخوض غيغز ماراثونًا قضائيًا ضد زوجته ستراندغد ستايسي كوك في قسم الأسرة بالمحكمة العليا يوم الإثنين لحل نزاع مالي بينهما.

وزار غيغز القاهرة قبل أيام في إطار حملة ترويجية لكأس دوري الأبطال ضمن جولة عالمية، حيث يعمل لاعب وسط مانشستر يونايتد سفيرًا للبطولة.

وسيخضع غيغز (43 عامًا) لجلسة استماع بعد نزاع نشب مع زوجته في وقت سابق من العام الماضي، وقد استمع القاضي غاست كوب لجلسة أولية في شهر فبراير الماضي.

وأصدر القاضي أمرًا يحدد خلاله ما يمكن للصحفيين تناوله بشأن هذا النزاع بعد طلب قدّمه غيغز، حيث قرر عدم السماح بكشف المعلومات المالية المتعلقة بثروته أو التي يتم الكشف عنها خلال الجلسة أو النزاع بشكل عام.

وحظر القاضي كذلك ذكر أي من اسم الزوجين في أي تقرير من المتداولة في النزاع ورغم ذلك يمكن للإعلام الإشارة للنزاع فقط.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان الصحفيين الحديث عن تورط غيغز وزوجته في نزاع مالي بينهما.

وكان أسطورة مانشستر يونايتد قد طلب في البداية منع وسائل الإعلام من حضور الجلسات غير أنه لم يستمر في طلبه، بينما طلبت زوجته احترام خصوصياتها عند تناول النزاع إعلاميًا.