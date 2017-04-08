تشيلسي يواصل الزحف لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي

عزز فريق تشيلسي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ملعب مضيفه بورنموث 3/1 اليوم السبت في المرحلة الـ 32 من المسابقة.

وعلى ملعب فيتنس فيرست أنهى تشيلسي شوط المباراة الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف حيث جاء الهدف الأول بنيران صديقة بتوقيع ادم سميث مدافع بورنموث في الدقيقة 17 ثم أضاف البلجيكي الدولي إدين هازارد في الدقيقة 20 ثم رد جوشوا كينغ بهدف لبورنموث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أحرز الإسباني ماركوس ألونسو الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 68.

الفوز رفع رصيد تشيلسي في الصدارة إلى 75 نقطة بفارق 7 نقاط عن توتنهام وتجمد رصيد بورنموث عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق تشيلسي فوزه الرابع والعشرين هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و4 هزائم.