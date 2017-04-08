مدرّب توتنهام: هاري كين لا يقل عن ميسي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يرى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، أن مهاجمه هاري كين مثل ليونيل ميسي، هدّاف برشلونة، بالنسبة للفريق اللندني، وذلك بعد تعافي المهاجم الدولي من إصابة في الكاحل.

وبإمكان كين، البالغ من العمر 21 عامًا، العودة للعب مع فريقه عندما يستضيف واتفورد يوم السبت بعد تعافيه من إصابة بالكاحل أبعدته عن المباريات لنحو شهر.

وقد فاز توتنهام هوتسبير بثلاث مباريات في غياب كين، لكن بوكيتينو يقول إن المهاجم الذي سجل 19 هدفًا هذا الموسم لم يتحدد بعد ما إذا كان سيشارك أساسيًا أم سيبدأ على مقاعد البدلاء.

ويعتقد مدرب توتنهام أن كين أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من التشكيلة الأساسية للفريق اللندني باعتباره مثل ميسي في برشلونة لا يمكن الاستغناء عنه.

وقال المدرب الأرجنتني عن مواطنه ميسي: “في برشلونة، أصيب ميسي لمدة شهر ولكن برشلونة واصل الانتصارات، وبعد عودته يشارك دائمًا، لذلك نحن سعداء بعودة كين لأنه لاعب مهم لنا ونحن بحاجة له لأنه المهاجم الرئيس لدينا”.

وسيمدّ الهداف كين يد العون لفريقه صاحب المركز الثاني في البريميرليغ بفارق سبع نقاط عن المتصدر تشيلسي رغم أن توتنهام تعامل بشكل جيد في غيابه وفاز في ثلاث مباريات متتالية بالدوري وسجل سبعة أهداف.