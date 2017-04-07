تعرّف على سر استعادة فاردي لتألقه مع ليستر سيتي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

حرص جيمي فاردي هداف ليستر سيتي على استعادة مستواه وتألقه اللافت خلال الموسم الماضي من خلال استثمار أمواله في إنشاء ملعب كرة قدم في حديقة منزله استغله في التدريبات الإضافية.

وتحمل فاردي (30 عامًا) تكلفة إنشاء ملعب في حديقة منزله بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني للتدريب عليه وفي بعض الأحيان تبادل الكرة مع أبنائه.

وعانى فاردي في النصف الأول من الدوري وسجل 3 أهداف فقط حتى نهاية فبراير الماضي، لكن الدولي الإنجليزي استعاد تألقه وسجل 7 أهداف في آخر 8 مباريات.

وقرر فاردي استبدال ملعب للتنس في منزله إلى ملعب لكرة القدم، حيث نشرت زوجته صورة ومقطع فيديو على حسابها في “انستغرام”، يظهر الأطفال وهم يلعبون في الملعب العشبي في منزلهم.