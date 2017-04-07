مورينيو يشيد بأداء مانشستر يونايتد على أرضه رغم سلسلة التعادلات

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه يقدّم أداءً قويًا على ملعبه رغم تعادله في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد أولد ترافورد هذا الموسم.

وكانت آخر نقطة حصدها مانشستر يونايتد على ملعبه أمام إيفرتون يوم الثلاثاء الماضي بفضل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أداء آخر أثار انتقادات لافتقاره للأفكار والإبداع.

ورغم أن مدرب مانشستر يونايتد أقر بأن التعادل 1/1 مع إيفرتون “نتيجة سيئة” فإنه حافظ على تفاؤله بشأن الفريق الذي تعادل إجمالًا في 10 مباريات لكنه لم يخسر في آخر 20 لقاء بالدوري.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي قبل أن يحل ضيفًا على سندرلاند المتذيل بعد غدٍ الأحد: “أعتقد أننا رغم النتيجة السيئة.. التعادل نتيجة سيئة.. نقدم أداءً قويًا على ملعبنا. خسرنا مباراة وحيدة (أمام مانشستر سيتي)”.

وأضاف “أعرف.. على سبيل المثال.. أن التعادل في 10 مباريات يعني 10 نقاط.. الفوز في 5 من 10 مباريات يعني 15 نقطة. أيهما أفضل؟ 15 نقطة قطعا”.

وتابع “على مستوى النظر للمستقبل.. أفضّل النظر إلى التعادل في 10 مباريات.. لديك شيء لا يمكن تحقيقه بسهولة. أنت قوي ذهنيًا.. يصعب التغلب عليك.. تقاتل الظروف الصعبة”.

ولم يخسر مانشستر يونايتد سادس الترتيب أي مباراة منذ هزيمته 4/0 أمام تشيلسي في أكتوبر الماضي.

وقال مورينيو “من الجيد معرفة أننا لم نخسر في 20 مباراة بالدوري الممتاز”.