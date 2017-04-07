أنباء سارة لتوتنهام في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

بات بإمكان هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير العودة للعب مع فريقه عندما يستضيف واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت، بعد تعافيه من إصابة بالكاحل أبعدته عن المباريات لنحو شهر.

وأبلغ ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، الذي يواصل منافسة تشيلسي على لقب الدوري، النبأ السعيد للجميع خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة.

وقال بوكيتينو: “هذه أنباء سارة للغاية لأن هاري انضم لتشكيلتنا وعاد للتدريبات في الأيام الماضية”.

وأضاف: “لم أقرر بعد إن كان سيبدأ ضمن التشكيلة الأساسية أم سيجلس بمقاعد البدلاء، لكن الأمر الجيد أنه عاد إلينا. كافح كثيرًا للعودة في أقرب وقت ممكن”.

وسيمد الهداف كين يد العون لفريقه صاحب المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن المتصدر تشيلسي رغم أن توتنهام تعامل بشكل جيد في غيابه وفاز في 3 مباريات متتالية بالدوري وسجل 7 أهداف.

وقبل إصابة كين في مباراة ضد ميلوول في كأس الاتحاد الإنجليزي سجل مهاجم إنجلترا 14 هدفًا منذ بداية العام.

وفي المقابل سيغيب على الأرجح لاعب الوسط فيكتور وانياما، كما تم استبعاد الظهير داني روز ولاعب الوسط هاري وينكز.