دييغو كوستا يكسر آلات التدريبات في تشيلسي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

لم يسجل المهاجم الإسباني دييغو كوستا لفريقه تشيلسي أي هدف في الجولات الأربع الأخيرة رغم أنه هدافه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفًا، لكنه يثير دائمًا الجدل بتصرفاته داخل الملعب وخارجه.

وخلال تدريبات الفريق، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة بورثموت غدًا السبت برسم الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، ركب المهاجم البرازيلي الأصل شاحنة صغيرة في ملعب التدريبات وكسر في طريقه معدات التدريبات التي وضعها المعد البدني وسط دهشة زملائه في الفريق وعلى رأسهم الفرنسي نغولو كانتي.

دييغو كوستا المعروف بطباعه العنيفة داخل الملعب وقيامه في عدد من اللقاءات بسلوكيات عدوانية ضد المدافعين والتي أدت لإيقافه أكثر من مرة، كان مستمتعًا بتجربة الشاحنة الصغيرة وغير مهتم بما خلّفه من خسائر.