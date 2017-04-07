ليفربول ينافس ريال مدريد على صفقته المثيرة

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

أصبح الفرنسي ثيو هيرنانديز المدافع الأيسر لفريق ديبورتيفو ألافيس والمعار من أتلتيكو مدريد مثار جدل بين الجارين في مدريد وهدفًا لفرق كبرى دخلت على الخط لإفساد مخططات ريال مدريد في ضمه.

وكانت تقارير صحفية أكدت رغبة ريال مدريد في دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 24 مليون يورو لضمه في الصيف القادم، لكن رئيس أتلتيكو مدريد يرغب في عودته ومستعد لمنحه فرصة أكبر في الموسم القادم.

ودخلت أندية أخرى على الخط لإفساد الصفقة على ريال مدريد من بينها فرق إنجليزية كتشيلسي، لكن فريق ليفربول أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي ومنح اللاعب راتبًا سنويًا يبلغ 5 ملايين يورو وهو ما يعني مضاعفة راتبه الحالي 4 مرات.

وأكدت إذاعة “كادينا سير” الخبر والعرض الإنجليزي كما ذكرت أن برشلونة بدوره يستعد لمضايقة غريمه على الصفقة.

وعبّر اللاعب الشاب عن رغبته في اللعب لفريق يمنحه فرص أكبر للعب ولم يستبعد الرحيل إلى ريال مدريد بسبب تواجد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.