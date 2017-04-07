مهاجم مانشستر يونايتد السابق يخضع لعملية زراعة كلية

المصدر: لندن - إرم نيوز

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مهاجمه السابق آندي كول يتعافى في المستشفى بعد خضوعه لجراحة لزراعة كلية.

وخضع كول، الذي فاز بثلاثية من الألقاب مع مانشستر يونايتد في موسم 1998/1999 وسجل 121 هدفًا في 275 مباراة خاضها مع النادي، للجراحة في إطار علاجه من متاعب في الكلى.

وذكر مانشستر يونايتد عبر موقعه على الإنترنت: “يود آندرو وأسرته توجيه الشكر للنادي والجماهير على دعمهم”.

وأضاف: “وهم يناشدون الجماهير أيضًا احترام خصوصيتهم خلال مراحل استكمال علاجه”.

وانضم كول (45 عامًا) إلى مانشستر يونايتد قادمًا من نيوكاسل يونايتد في منتصف موسم 1994/1995 وسجل 5 أهداف في الفوز الكبير 9/0 على إيبسويتش تاون.

وفي الموسم التالي ساعد مانشستر يونايتد على الفوز باللقب متفوقًا على نيوكاسل.

وبعدما رحل عن مانشستر يونايتد لعب كول في بلاكبيرن روفرز وفولهام ومانشستر سيتي ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري الممتاز إلى 187 هدفًا في المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة خلف الآن شيرر واوين روني.