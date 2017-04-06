رسميًا.. لينغارد يمدد عقده مع مانشستر يونايتد

المصدر: لندن - إرم نيوز

مدد جيسي لينغارد، جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع ناديه اليوم الخميس، ليظل مدافعًا عن ألوان الفريق الأحمر حتى يونيو عام 2021.

وأحرز لينغارد (24 عامًا) 11 هدفًا خلال 70 مباراة خاضها مع مانشستر يونايتد، منذ أن شارك للمرة الأولى مع الفريق موسم 2014/2015.

وتحدث لينغارد في حضور البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، قائلًا: “لقد تُوِّجنا بالفعل ببطولة كبرى هذا الموسم، وأتطلع لمساعدة الفريق للفوز بالمزيد من الألقاب تحت قيادة هذا المدرب العظيم”.

من جانبه، أكد مورينيو أن لينغارد يعد من بين اللاعبين الذين لديهم القدرة على مساعدة الفريق سواء في الوقت الحالي أو خلال الأعوام المقبلة.

وصرح مورينيو للموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد “إن لديه ذكاءً جيدًا، كما يمتلك طاقة وقدرات عالية، مما يدفعه ليكون نجمًا بارزًا في المستقبل”.

وأوضح المدرب البرتغالي “إن جيسي أحد العناصر الأساسية في الفريق، ويسعدني أنه وقّع عقدًا جديدًا معنا”.