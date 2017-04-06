الشرطة الإنجليزية تستجوب مهاجم ليستر سيتي لضربه زوجته

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أفرجت الشرطة البريطانية عن النيجيري أحمد موسى مهاجم ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التحقيق معه بتهمة ضرب زوجته بعد ساعات قليلة من احتفالهما بعيد ميلادها.

وذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية اليوم الخميس أن موسى (24 عامًا) خضع لإجراءات قانونية واستجواب من شرطة ليسترشاير عقب ادعاءات بضرب زوجته (جميلة) في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وحضرت الشرطة إلى منزل موسى في منطقة كونتيسثورب في مدينة ليستر في ساعة مبكرة بعد استدعائها بسبب حدوث اضطرابات في المنزل وقضت نحو ساعتين في منزل اللاعب القادم من سيسكا موسكو الروسي مقابل 16 مليون جنيه إسترليني في استجوابه مع زوجته.

وقال توني هاريس محامي الدولي النيجيري “حدثت مشاجرة عادية بين موسى وجميلة لفتت انتباه الجيران وتم إخطار الشرطة التي حضرت واستمعت لأقوال الزوجين و2 من الشهود واقتادت اللاعب إلى مركز الشرطة قبل أن يعود إلى منزله دون توجيه أي اتهام له أو زوجته”.

وأضاف: “هذا يحدث بشكل طبيعي بين الزوجين؛ ومع ذلك موسى لم يضرب زوجته كما ادعى البعض والأمر لا يعدو كونه مشاجرة عادية بين زوجين وتم حلها بشكل ودي ولن تتكرر مرة أخرى. الجميع يعرف موسى فهو لا يشرب أو يدخن ولم يتورط في وقت سابق في أي شيء استدعى تدخل الشرطة ولا يمكنه أن يضر ذبابة”.

وشعر موسى بالضيق لاستدعاء الجيران للشرطة واتصل بمحاميه ليكون معه في مركز الشرطة الذي أطلق سراحه في وقت لاحق.

ليستر يتدخل

وأصدر حامل لقب الدوري الإنجليزي بيانًا بشأن الحادثة قال فيه إنه سيطلب من اللاعب شرح ما حدث عندما يحين موعد تدريب الفريق غدًا الجمعة.

وأضاف البيان “ندرك أن أحمد موسى قد تعاون اليوم مع تحقيقات الشرطة المتعلقة باضطراب في الساعات الأولى من صباح اليوم. تم إغلاق التحقيق ولم يُتخذ أي إجراء آخر. لا نرى أي سبب لاتخاذ إجراءات رسمية داخليًا تجاه اللاعب ومع ذلك سنناقش اللاعب فيما حدث”.