شاهد رد فعل كونتي على انتفاضة توتنهام المذهلة (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

كان تشيلسي يمنِّي النفس بخسارة توتنهام لتعويض خسارته الجولة الماضية على ملعبه أمام كريستال بالاس واستغلال فوزه المهم على مانشستر سيتي، لكن توتنهام حقق ما لا يتمناه أنطونيو كونتي مدرب البلوز.

وبدا أن آمال توتنهام في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي قد انتهت، بعدما تأخر بهدف نظيف أمام سوانزي سيتي حتى الدقيقة 88 أمس الأربعاء، لكن انتفاضة مذهلة منحته الفوز 3/1 ليتمسك بفرصة اللحاق بالقمة.

وفي الوقت الذي كان تشيلسي قريبًا من حسم فوزه على مانشستر سيتي اهتم كونتي بمعرفة نتيجة مباراة توتنهام خاصة وأنه يعلم أن منافسه المباشر على اللقب متأخر بهدف على ملعب سوانزي سيتي، لكنه عَلِم بأن الفريق اللندني سجل 3 أهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحافظ على فارق الـ 7نقاط مع البلوز.

وبدا على كونتي الحزن عندما علم بنتيجة مباراة توتنهام على ملعب الحرية، لكنه ركز على انتصار فريقه وحث لاعبيه على مواصلة الانتصارات دون النظر لنتائج توتنهام.

ويواجه كلا الفريقين مباريات صعبة في البريميرليغ، حيث سيذهب تشيلسي إلى أولد ترافورد وإيفرتون في غوديسون بينما سيلعب توتنهام مع مانشستر يونايتد أيضًا وآرسنال ووست هام وكريستال بالاس.