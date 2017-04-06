حكم إنجليزي يخرق قوانين كرة القدم (فيديو)

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

شهد لقاء نيوكاسل يونايتد وضيفه بيرتن ألبيون بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي ارتكاب حكم المباراة كيت ستورد لخطأ تقني قد يدفع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإعادتها، حال قدّم الفريق الخاسر اعتراضًا عليه.

وأعلن الحكم عن ضربة جزاء لصالح نيوكاسل نفذها بنجاح مات ريتشي، لكن أحد زملائه دخل مربع العمليات، وبدل أن يقرر الحكم إعادة تنفيذ ضربة الجزاء منح ضربة حرة غير مباشرة للفريق المنافس.

ويعد الخطأ الذي ارتكبه الحكم من ضمن الأخطاء التقنية التي تؤدي لإعادة المباراة.

وكان منتخب البحرين استفاد من خطأ مشابه في تصفيات كأس العالم 2006، بعدما خسر لقاء الإياب أمام أوزبكستان 1/0، لكنه تقدم باعتراض تقني رغم أنه استفاد من خطأ الحكم بنفس الطريقة وأعيد اللقاء ليتعادل المنتخبان 1/1.

وأكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن الحكم ارتكب خطأ فادحًا من خلال عدم إعادة ضربة الجزاء.

ومن حسن حظ فريق نيوكاسل أنه تمكن من الفوز باللقاء 1/0، وحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى وأصبح على مقربة من العودة للدوري الممتاز.