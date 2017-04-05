آرسنال ينعش آماله في دخول المربع الذهبي بالفوز على وست هام

المصدر: لندن - إرم نيوز

أنعش آرسنال أمله في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه بثلاثية دون رد على ضيفه وست هام يونايتد ليتخطى مانشستر يونايتد للمركز الخامس اليوم الأربعاء.

وتأكدت شائعات مقاطعة جماهير آرسنال للمباراة بوجود الكثير من المقاعد الفارغة خلال المباراة التي سارت بشكل ممل قبل أن يفتتح مسعود أوزيل التسجيل في الدقيقة 58.

وضاعف ثيو والكوت الغلة من مسافة قريبة بعد عشر دقائق قبل أن يكمل البديل أوليفييه جيرو الثلاثية ليحسم الانتصار الثاني لفريقه في آخر سبع مباريات.

ويملك آرسنال 54 نقطة من 29 مباراة بينما يحتل وست هام الذي خسر للمرة الخامسة على التوالي المركز 15 برصيد 33 نقطة من 31 مباراة.