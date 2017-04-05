إيقاف ليفربول عن التعاقد مع ناشئين لمدة عامين.. تعرّف على السبب

المصدر: لندن - إرم نيوز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف ليفربول عن التعاقد مع ناشئين لمدة عامين وتغريمه 100 ألف جنيه استرليني (124820 دولارًا) لمخالفة قواعد انتقال الناشئين.

وسيتم إيقاف تنفيذ العقوبة للعام الثاني لمدة ثلاث سنوات.

وتمنع العقوبة النادي من التعاقد مع ناشئين مسجلين في أندية أخرى بالدوري الممتاز أو فرق تابعة لرابطة أندية إنجلترا في آخر 18 شهرًا.

وأدان تحقيق قامت به الرابطة ليفربول بتقديم حوافز محظورة في محاولة لضم أحد الفتية من ستوك سيتي.

وذكرت الرابطة في بيان عبر موقعها على الإنترنت “وجدت الرابطة أدلة تثبت تواصل منتظم بين ممثلين عن النادي وأفراد بأسرة اللاعب.”

وأضاف “هذا تضمن استضافتهم في ستاد انفيلد لحضور مباراة ودفع التكاليف وتقديم عروض أخرى لتشجيع اللاعب، من خلال أسرته، على الانضمام إلى ليفربول. وتحظر قواعد الرابطة بشدة عرض أي حوافز لتشجيع لاعب ناشئ على الانتقال لنادٍ.”

وحاول ليفربول التعاقد مع اللاعب في سبتمبر/ أيلول الماضي، ولكن الرابطة رفضت تسجيل الصفقة لأن النادي عرض دفع مصاريف المدرسة الخاصة التي يلتحق بها اللاعب.