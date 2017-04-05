بيرلو أبرز شروط كونتي للبقاء مع تشيلسي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

قال راي ويلكنز، أسطورة تشيلسي، إن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق، يريد ضم مواطنه أندريا بيرلو للجهاز الفني ليصبح الرجل الثاني في الجهاز.

وذكرت تقارير صحفية، أن كونتي تلقى عرضا مغريا لتدريب إنتر ميلان الموسم المقبل بمقابل مادي ضخم قد يدفعه للعودة لإيطاليا مجددا، إلا أنه نفى ذلك في أكثر مناسبة.

ونجح كونتي في موسمه الأول مع البلوز وقاد الفريق لصدارة البريميرليغ بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه قبل تسع جولات على النهاية.

واصطدم كونتي مع إدارة البلوز بشأن استبدال ستيف هولاند، الذي سينضم إلى فريق العمل في منتخب إنجلتر الصيف المقبل، ويرى كونتي، البالغ 47 عاما، ضرورة أن يخلف هولاند شخص إيطالي لكن مجلس تشيلسي يريد تولي المسؤولية لبريطاني آخر.

ويعتقد ويلكنز، الذي كان قائدا للفريق خلال مسيرته كلاعب وعمل مساعدا للمدرب في فترة لاحقة، أن كونتي يريد جلب بيرلو لجهازه الفني.

وقال لشبكة “توك سبورت”: “بيرلو إيطالي ويتحدث الإنجليزية ويمكنه أن ينضم للفريق من الغد، وأعرف حقيقة أنه كان يحوم حول النادي بضع مرات هذا الموسم، أنا متأكد أنه يريد ضمه للفريق، لقد سبق ودربه حتى وصل عمر بيرلو 34 عاما”.

وما زال أسطورة ميلان ويوفنتوس يشارك في الدوري الأمريكي مع نادي نيويورك وسبق له اللعب مع فرانك لامبارد، لاعب تشيلسي السابق، لكنه يبلغ من العمر حاليا 37 عاما ومن المتوقع اعتزاله قريبا لذلك يبحث عن فرصة جديدة في مجال التدريب.

وتعاقد كونتي مع بيرلو العام 2011 ليضمه إلى يوفنتوس من ميلان وأصبح لاعبا مهما في تشكيلة فريق السيدة العجوز، حيث فاز مع الفريق بثلاثة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي وتأهل مع الفريق لنهائي دوري الأبطال الموسم قبل الماضي.

وأشاد بيرلو بمدربه السابق في مقابلة الشهر الماضي، وصفه فيها بالعبقري، قائلا: “بالنسبة لي كونتي أفضل مدرب لأنه عبقري.. يعمل كل يوم، في كل لحظة لكرة القدم، للفريق، ويهتم بكل التفاصيل الصغيرة على أرض الملعب”.

ومنذ شراء رومان أبراموفيتش لتشيلسي العام 2003 وعمل 6 مدربين وطنيين كمساعدين لـ11 مدربا أجنبيا مختلفا.