مورينيو يعترف بصعوبة مهمة مانشستر يونايتد ويدافع عن راشفورد

المصدر: لندن - إرم نيوز

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بصعوبة مهمة الفريق في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل مع ضيفه إيفرتون 1 / 1 مساء الثلاثاء في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس حاليا بفارق أربع نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، وذلك قبل تسع مراحل من نهاية المسابقة.

وقال مورينيو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “باتت أكثر صعوبة، المهمة صعبة للغاية”.

وأضاف: “الأمر ممكن من الناحية الحسابية ولكن يتوقف على الفرق المنافسة.. إنها مسيرة رائعة من 20 مباراة متتالية دون هزيمة، ولكننا تعادلنا كثيرا على ملعبنا”.

وأضاف: “هذا سبب المركز الذي نحتله.. نصنع الهجمات جيدا لكننا لا نسجل أهدافا كافية، لا نحقق الفوز أمام عدد كاف من الفرق المنافسة وأعتقد أننا سندفع ثمن ذلك في نهاية الموسم”.

وسجل مانشستر يونايتد 21 هدفا فقط خلال 16 مباراة في الدوري على ملعبه هذا الموسم، ومني خلال هذه المباريات بسبعة تعادلات بنتيجة 1 / 1.

واعترف مورينيو بأن المهاجم ماركوس راشفورد، البالغ 19 عاما، الذي لم يسجل منذ أيلول/سبتمبر بعد أن أحرز ثمانية أهداف خلال 14 مباراة، يعاني من تراجع في مستواه.

وقال مورينيو: “إنه يكافح من أجل التسجيل.. يحاول مرارا وتكرارا”.

وأضاف مورينيو: “لا يفترض بي أن أقتله.. وإنما علي مساعدته لأنه لاعب رائع”.