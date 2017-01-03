كليمنت: فلسفتي الكروية تتلاءم تمامًا مع سوانزي سيتي

المصدر: لندن – إرم نيوز

أكد بول كليمنت، المدير الفني الجديد لنادي سوانزي سيتي، أن فلسفته الكروية تتلاءم مع الفريق صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن سوانزي، اليوم الثلاثاء، رسميا عن تعيين بول كليمنت، المدرب المساعد لنادي بايرن ميونخ سابقا، في منصب المدير الفني للفريق لمدة عامين ونصف العام.

وسمح نادي بايرن ميونخ، أمس الإثنين، لكليمنت بالدخول في مفاوضات مع سوانزي لتولي منصب المدير الفني للفريق.

وتولى كليمنت الصيف الماضي منصب المدرب المساعد لبايرن ميونخ بعقد يمتد حتى 2019 وانضم إلى الجهاز الفني بقيادة أنشيلوتي، الذي تولى تدريب النادي البافاري الصيف الماضي أيضا.

وسبق لكليمنت العمل تحت قيادة أنشيلوتي في تشيلسي وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وقال كليمنت في تصريحات للموقع الرسمي لسوانزي: “أرى أن فلسفتي الكروية تتماشى مع النادي”.

وأضاف: “هذا سبب اختيار النادي لي، وجزء كبير من رغبتي في القدوم إلى هنا”.

وأشار: “خلال السنوات الأخيرة كان هناك نموذج خاص اعتادت جماهير سوانزي على مشاهدته”.

وتابع: “ربما هذا لم يحدث في الفترة الأخيرة، ولكن أتمنى أن أضع بصمتي مع الفريق سريعا جدا وستكون الجماهير قادرة على مشاهدة مستوى جيد، الأكثر أهمية بعض الانتصارات”.

وتعرض كليمنت للإقالة من تدريب ديربي كاونتي في شباط/فبراير الماضي بعد ثمانية أشهر فقط من العمل.

وقرر سوانزي سيتي إقالة المدرب الأمريكي برادلي، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما تولى تدريب الفريق في 11 مباراة فقط.

وتحرك الفريق الويلزي، الذي يتذيل قاع الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سريعا بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام ويستهام 4-1 ضمن مباريات “بوكسينغ داي”.

وكان برادلي قد تولى تدريب الفريق خلفا لفرانشيسكو غويدولين في الثالث من تشرين أول/أكتوبر الماضي، ليسقط سوانزي لمنطقة الهبوط بعد سلسلة من الهزائم.

ويتذيل سوانزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة من 19 مباراة.

وأكد كليمنت: “إبعاد سوانزي عن قاع جدول الترتيب سيكون بمثابة تحدي هائل.. التحديات أمر مثير وهذا سبب مجيئي إلى هنا”.

وأشار: “كان بمقدوري أن أبقى في منصب المدرب المساعد لبايرن، لكني قررت القدوم إلى وضع فيه تحديات هائلة، هذا الأمي يثير حماسي، وأريد أن يكون اللاعبون على نفس القدر من الحماس، المهمة ثقيلة لكني أعتقد أننا نستطيع إنجازها”.

وسيكون كليمنت حاضرا خلال مباراة سوانزي أمام كريستال بالاس مساء اليوم، لكنه لن يتولى قيادة الفريق في هذه المباراة.

وكان ريان غيغز مرشحا بقوة لتدريب سوانزي، ولكن رئيس مجلس إدارة النادي هو جينكينز أكد أن كليمنت هو الخيار النموذجي.

وقال: “القوة التي ظهر بها سوانزي سيتي على مدار أعوام عديدة ترجع إلى وجود مدرب كفء في قيادة الفريق”.

وتابع: “لا يوجد لدي شك في أن بول ليس بمقدوره فقط أن يعيد إيماننا بأنفسنا لكنه يستطيع أيضا أن يعيد حالة الفخر التي نفتقدها”.