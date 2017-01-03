غابرييل جيسوس يودع بالميراس بكلمات باكية

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

وصل الدولي البرازيلي الشاب غابرييل جيسوس إلى مدينة مانشستر، اليوم الثلاثاء، تمهيدا لبدء مسيرته مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وينتظر بيب غوارديولا، المدير الفني لسيتي، الدفع بجيسوس في الفريق بفارغ الصبر، حيث قال قبل أيام “أعتقد أننا سنشهد تحسنا في الأداء في ظل عودة سيرجيو أغويرو ومع تكيف ليروي ساني وغابرييل جيسوس في صفوف الفريق”.

وتوج جيسوس مع بالميراس بلقب الدوري البرازيلي ووضع نفسه في التشكيلة الأساسية لمدرب المنتخب تيتي لذلك فجماهير مانشستر تنتظر منه الكثير، خاصة وأن النادي دفع 27 مليون جنيه إسترليني لجلبه.

وقبل مغادرته للبرازيل بث جيسوس رسالة مطولة ومؤثرة ومثيرة للاعجاب لجماهير بالميراس جاء فيها: “حان الوقت للوداع.. كم هو صعب أن نقول وداعا لشيء قدم لنا الكثير من الأشياء الجيدة.. كم هو مؤلم أن أقول وداعا لما حول حياتي وعائلتي تماما.. وصلت إلى بالميراس طفلا وأتذكر كل يوم هنا.. واجهت صعوبات كثيرة لكني أعتقد أن حلمي بدأ في التحقق”.

وأضاف: “استمتعت بكل ثانية مرت على في صفوف بالميراس هذا النادي منحني فرصة حقيقية للتألق وتكوين صداقات وعيش حياة أفضل، وكان بمثابة مدرستي الكبيرة حتى تحقق الحلم، لن أنسى أبدا ما عشته من حياة هنا لكن الحياة يجب أن تستمر وحان وقت الوداع”.

وتابع: “شكرا لكم أولا للجماهير ولمسؤولي النادي ولزملائي في الفريق الذين شاركوا معي أفراح وأحزان كثيرة داخل وخارج الملعب وشكرا للرئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة الذين وثقوا في هذا الصبي.. لن أنسى أبدا أني جزء من بالميراس، الذي كان شرفا لي أن ألعب له”.

ولم يشارك جيسوس بعد مع فريقه الجديد في مباريات البريميرليغ، لكنه يحتاج للانسجام والتأقلم، قبل الدفع به في المباريات.