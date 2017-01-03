مدافع مانشستر سيتي مهدد بالإيقاف بسبب تغريدة

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيق مع المدافع الفرنسي باكاري سانيا، لاعب مانشستر سيتي، على خلفية كتابته لتغريدة على صفحته على “تويتر” اعتبرت انتقادا للتحكيم خلال اللقاء.

وكتب سانيا: “10 ضد 12″، في إشارة لطرد لي ماسون حكم اللقاء للبرازيلي فيرناندو وتوزيعه عدة إنذارات على لاعبي مانشستر سيتي، الذين تمكنوا من تحقيق الفوز.

ويمنع الاتحاد الإنجليزي اللاعبين والحكام والإداريين من التعليق على التحكيم ويطالبهم بالحياد، وهو ما يفتح الباب أمام معاقبة الدولي الفرنسي.

وأمام سانيا مهلة حتى، الجمعة المقبل، لتوضيح موقفه من التغريدة التي كتبها على المواقع الاجتماعية.