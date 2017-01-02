مانشستر يونايتد يحقق فوزه السادس تواليًا في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه ويستهام يونايتد 2/0 في الوجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وعلى الملعب الأولمبي في لندن تعرض ويستهام لصدمة مبكرة بعد طرد لاعب الوسط الجزائري سفيان فيغولي عقب مرور ربع ساعة فقط من بداية المباراة مع مانشستر يونايتد نتيجة تدخله بقوة مع فيل جونز مدافع مانشستر يونايتد.

ولكن رغم النقص العددي انتظر مانشستر يونايتد حتى الدقيقة 63 لتسجيل هدف التقدم بتوقيع الإسباني الدولي خوان ماتا الذي شارك من على مقاعد البدلاء مع بداية الشوط الثاني.

وسجل ماتا الهدف الأول بعد مجهود رائع من البديل الآخر ماركوس راشفورد الذي تخلص من الرقابة المفروضة عليه قبل أن يمرر كرة رائعة إلى ماتا لم يجد معها صعوبة في هز الشباك.

وتكفل المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بتسجيل الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 78 بمساعدة أندير هيريرا.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد ويستهام عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحقق مانشستر فوزه السادس على التوالي فيما خسر ويستهام للمرة الثانية على التوالي.