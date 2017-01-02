سندرلاند يوقف مغامرة ليفربول ومانشستر سيتي يستعيد المركز الثالث

المصدر: لندن - إرم نيوز

أهدر فريق ليفربول فرصة ثمينة لتضييق الخناق على تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم واكتفى بالتعادل مع مضيفه سندرلاند 2/2 اليوم الإثنين في المرحلة العشرين من المسابقة.

وتقدم مانشستر سيتي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بعد فوزه بـ 10 لاعبين على ضيفه بيرنلي 2/1.

وفي مباريات أخرى فاز وست بروميتش ألبيون على ضيفه هال سيتي 1/3 وإيفرتون على ضيفه ساوثهامبتون 3/0 وتعادل ميدلسبر مع ضيفه ليستر سيتي حامل اللقب سلبيًا.و

وعلى ملعب أنفيلد، فشل ليفربول في تضييق الفارق مع المتصدر تشيلسي إلى 3 نقاط بعدما أهدر فوزًا في متناول الأيدي وتعادل على ملعب سندرلاند بهدفين لكل فريق.

ورفع ليفربول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف تشيلسي المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه توتنهام بعد غد الأربعاء.

وتقدم ليفربول بهدف سجله دانيل ستوريدج في الدقيقة 19 إثر ركلة ركنية وصلت لديان لوفرين داخل منطقة الجزاء ليحاول تسديدها باتجاه المرمى لكنها وصلت ضعيفة لستوريدج الذي قابلها بضربة رأس إلى داخل الشباك.

وتمكن سندرلاند من تعديل النتيجة في الدقيقة 25 عن طريق جيرمين ديفو من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد قيام مدافعي ليفربول راجنارا كلافان وجيورجينيو فاينالدوم بعرقلة ديدي ندونغ.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 72 عندما لعبت ركلة ركنية من الناحية اليمنى اصطدمت براس أحد مدافعي سندرلاند وتهيأت أمام ماني داخل منطقة الست ياردات ليضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

وتعادل سندرلاند في الدقيقة 84 عن طريق جيرمين ديفو من ركلة جزاء ثانية احتسبها الحكم عندما سدد سيباستيان لارسون الكرة من ركلة حرة مباشرة لتصطدم بيد ساديو ماني.

وحصد سندرلاند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

وحقق ليفربول تعادله الأول بعد 4 انتصارات على التوالي.

وعلى ملعب الاتحاد تعرض مانشستر سيتي لصدمة قوية بعد طرد لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو لتدخله بعنف مع يوهان بيرغ جودموندسون في الدقيقة 39.

ورغم النقص العددي تقدم جايل كليتشي لمانشستر سيتي في الدقيقة 58 عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى أبعدها المدافع لتصل لجايل كليتشي على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى توم هيتون حارس بيرنلي.

لم تمر سوى 4 دقائق فقط حتى أضاف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الهدف الثاني لسيتي عندما استلم رحيم ستيرلينغ كرة بينية انفرد على إثرها بحارس بيرنلي لكنه سقط ليتمكن الحارس من إبعاد الكرة إلا أنها وصلت لأغويرو الذي سددها بقوة من زاوية صعبة إلى داخل المرمى.

فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه لبيرنلي في الدقيقة 70 عن طريق بن ميي عندما لعبت كرة عرضية داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي أحدثت حالة من الارتباك قبل أن تصل لميي الذي وضعها داخل المرمى.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد بيرنلي عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب جوديسون بارك سجل إيفرتون 3 أهداف في أقل من 20 دقيقة ليفوز على ضيفه ساوثهامبتون 3/0.

وتقدم الإكوادوري إينير فالنسيا بهدف لإيفرتون في الدقيقة 73 ثم أضاف لايتون بينس الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 81 ثم اختتم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل في الدقيقة 89.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وعمق وست بروميتش ألبيون جراح هال سيتي وفاز عليه 1/3 ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن وظل هال سيتي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وتقدم روبير سنودغراس بهدف لهال سيتي في الدقيقة 21 ولكن وست بروميتش رد بـ 3 أهداف في الشوط الثاني عن طريق كريس برانت وغاريث مكاولي وجيمس موريسون في الدقائق 49 و62 و73.