ليستر سيتي يعود لنزيف النقاط في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

استمرت النتائج المتذبذبة لليستر سيتي، حامل اللقب، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ميدلسبرة، اليوم الإثنين، في افتتاح منافسات المرحلة العشرين من المسابقة.

وحصد ليستر سيتي نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 19 نقطة لميدلسبرة في المركز السادس عشر.

وكان ليستر سيتي قد استعاد توازنه شيئًا ما بعد هزيمتين وتعادل، بالفوز السبت على ويستهام 1/0، لكنه سقط في فخ التعادل السلبي اليوم لتتواصل نتائجه المتذبذبة في موسم مخيب لأمال حامل اللقب.