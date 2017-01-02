كوستا: كنت على وشك الرحيل من تشيلسي لأسباب عائلية

المصدر: لندن - إرم نيوز

اعترف المهاجم الإسباني الدولي دييغو كوستا بأنه كان على وشك الرحيل من تشيلسي الانجليزي في صيف 2016 لأسباب عائلية، حسبما أفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الرياضية، اليوم الاثنين.

ولم يخف كوستا أنه كان قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق ولكن هذا لم يكن مرتبطًا بالمشاكل العديدة التي عانى منها تشيلسي في الموسم الماضي.

ويتصدر كوستا حاليًا قائمة هدافي الدوري الانجليزي، برصيد 14 هدفًا في 18 مباراة خاضها مع الفريق، كما يتصدر الفريق جدول المسابقة بعد انتهاء فعاليات الدور الأول للموسم الحالي.

وقال كوستا، في تصريحات نشرتها “ليكيب” على موقعها بالإنترنت: “كنت على وشك الرحيل.. أردت الانتقال من أجل عائلتي وليس للمشاكل التي واجهها الفريق”.

وأضاف كوستا، البالغ 28 عامًا، الذي يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى 2019: “أشعر بالسعادة في تشيلسي، المشجعون يحبونني”، موضحًا أنه يشعر الآن بالارتياح في العاصمة البريطانية لندن.