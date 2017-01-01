آرسنال يستعيد المركز الثالث وتوتنهام يكتسح واتفورد

المصدر: لندن - إرم نيوز

سجل أوليفييه جيرو هدفًا مذهلًا بكعب القدم ليقود آرسنال للفوز 2/0 على كريستال بالاس المتعثر اليوم الأحد والعودة إلى المركز الثالث في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحول مهاجم فرنسا تمريرة عرضية من إليكسيس سانشيز بكعب قدمه مباشرة داخل المرمى بطريقة تشبه العقرب بعد هجمة مرتدة ساعد في بدايتها في الدقيقة 17.

ويشبه الهدف ذلك الذي سجله هنريك مخيتريان لصالح مانشستر يونايتد ضد سندرلاند الأسبوع الماضي.

وبينما جاء هدف آرسنال الأول بطريقة مذهلة فإن الثاني سجله أليس ايوبي بضربة رأس في الدقيقة 55 بعد فوضى أمام المرمى وفشل جويل وارد مدافع بالاس في إبعاد الكرة من على خط المرمى.

وأهدر كريستيان بنتيكي أخطر فرص بالاس بعدما سدد برأسه خارج المرمى قبل هدف أيوبي بقليل وزادت محاولات فريق المدرب سام آلاردايس بعد تأخره بهدفين لكنه لم يبد قادرًا على العودة للمباراة.

وكان آرسنال مسيطرًا وتقدم إلى المركز الثالث متفوقًا على مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

ويتأخر آرسنال بـ 9 نقاط وراء تشيلسي المتصدر بينما يتقدم بنقطة واحدة على توتنهام الفائز 4/1 على واتفورد.

وحقق فريق توتنهام انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد إثر تغلبه على ضيفه واتفورد، 4/1 .

وسجل أهداف توتنهام هاري كين (هدفين) في الدقيقتين 27 و33 وأضاف ديلي آلي هدفين آخرين في الدقيقتين 41 و46، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لواتفورد يونس قابول في الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة وقفز للمركز الرابع بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف ويستهام.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الحادي عشر لتوتنهام هذا الموسم مقابل التعادل في 6 مباريات والخسارة في اثنتين، فيما تعد هذه الهزيمة التاسعة لواتفورد هذا الموسم مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4.

ويستضيف توتنهام يوم الأربعاء المقبل نظيره تشيلسي في الجولة العشرين من المسابقة، فيما يلعب واتفورد مع ستوك سيتي بعد غد الثلاثاء في ذات الجولة.