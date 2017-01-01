أسباب غضب مورينيو من منتخب كوت ديفوار

المصدر: لندن - إرم نيوز

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن غضبه من منتخب كوت ديفوار، بسبب الاستعجال في استدعاء مدافع الفريق إيريك بيلي؛ ما سيحرم مانشستر من جهوده أمام ويستهام يونايتد، غدا الاثنين المقبل.

وشارك بيلي، البالغ 22 عاما، مع مانشستر خلال المباراة التي فاز فيها بصعوبة على ميدلسبره 2-1، أمس السبت.

ولكن بيلي سيغيب عن المباراة أمام ويستهام بعدما رفض الاتحاد الإيفواري لكرة القدم تأجيل انضمامه للمنتخب الأول لمدة 24 ساعة.

وقال مورينيو: “بيلي ذاهب إلى منتخبه الوطني، عليه أن يكون مع منتخب بلاده في الثاني من يناير، طلبنا أن يتم تأجيل وصوله يوما واحدا، لكنهم رفضوا وبالتالي لن يتمكن من المشاركة أمام ويستهام”.

وأضاف: “أتمنى أن يفوز منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية؛ لأنه من خلال هذه القرارات فإنهم يتحكمون في كل ثانية، لذا بالتأكيد فإنهم سيتوجون بلقب كأس أفريقيا”.

وأشار: “أعرف أنني سأفتقد بيلي لمدة شهر، وأدرك أن لديّ كريس سمولينغ وماركوس روخو وفيل جونز”.