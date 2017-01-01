مورينيو يهدي الفوز على ميدلسبره إلى فيرغسون في عيد ميلاده

المصدر: لندن - إرم نيوز

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الانجليزي، أنه يهدي الفوز الثمين 2 / 1 لفريقه على ميدلسبره في الدوري الانجليزي إلى الأسطورة سير أليكس فيرغسون، المدير الفني الأسبق للفريق، والذي احتفل بعيد ميلاده، أمس السبت.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز أمس على ميدلسبره في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الانجليزي بالتزامن مع احتفال فيرغسون بعيد ميلاده الخامس والسبعين.

وقال مورينيو، إنه يقدم هذا الفوز كهدية رائعة إلى فيرغسون الذي يدين له مانشستر يونايتد وجماهيره بالكثير، في إشارة إلى الفترة الطويلة التي قاد فيها فيرغسون الفريق، والتي امتدت على مدار أكثر من ربع قرن.

وأوضح مورينيو أن الجماهير التي حضرت للقاء لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق الفوز الذي تحقق بفضل هدفين متأخرين للغاية سجلهما الفرنسيان أنتوني مارسيال وبول بوغبا في الدقيقتين 85 و87.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أنه ما من فريق يمكنه التغلب على هذه الجماهير التي ساندت الفريق بحرارة طيلة المباراة، موضحًا أن الفريق ألهب حماس الجماهير أيضا من خلال الأداء الراقي في المباراة ليكون أفضل ختام لمسيرة الفريق في 2016.