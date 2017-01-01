غوارديولا: مانشستر سيتي يملك الوقت الكافي للتعويض

المصدر: لندن - إرم نيوز

بات مانشستر سيتي على بعد 10 نقاط من تشيلسي، المتصدر، بعد الخسارة 1-صفر أمام ليفربول، أمس السبت، لكن بيب غوارديولا يثق أن الوقت لا يزال متاحا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز تشيلسي في 13 مباراة متتالية لينفرد تماما بقمة الدوري، بينما عانى سيتي في الأسابيع الأخيرة.

وقال غوارديولا للصحفيين: “نحن سنبدأ فقط النصف الثاني من الموسم ولا يزال يتبقى خمسة أشهر ولذلك من المبكر جدا الشعور بقلق كبير.. لم نصل حتى إلى يناير ويتبقى الكثير من الوقت”.

وأضاف: “كل ما يمكننا فعله هو التفكير في المباراة المقبلة أمام بيرنلي (يوم الاثنين) ونحاول الفوز ثم نتطلع لتحقيق انتصارين أو ثلاثة انتصارات متتالية ونواصل ذلك”.

وتابع: “يجب أن نظهر شخصيتنا القوية ونواصل القتال ونفعل المطلوب من أجل الفوز بالمباريات”.

واستقبل سيتي هدفا في الدقيقة الثامنة ورغم الضغط على ليفربول لبعض الوقت إلا أنه أخفق في اختراق دفاع أصحاب الأرض.

لكن مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق يشعر أن المباراة كانت “متكافئة”، في ظل إخفاق الفريقين في صناعة فرص خطيرة.

وقال غوارديولا: “بدأنا اللقاء بشكل قوي لكن ليفربول سجل هدفا من أول فرصة ولذلك أصبحت الأمور صعبة بعد ذلك”.

وأضاف: “حاولنا التحكم في إيقاع المباراة.. أوقفنا الهجمات المرتدة للمنافس لكننا لم نصنع الكثير من الفرص في الشوط الأول وتطور مستوانا قليلا في الشوط الثاني”.

وتابع: “لم تتم صناعة العديد من الفرص من الفريقين وأعتقد أننا تعاملنا مع خطورة (ساديو) ماني و(آدم) لالانا و(روبرتو) فيرمينو بشكل جيد.. صنعنا بعض الفرص في الشوط الثاني، لكن في مثل هذه المباريات تصنع التفاصيل الصغيرة الفارق”.

ولم يرغب غوارديولا في توجيه أي انتقادات للاعبيه.

وشدد المدرب الإسباني: “لست من نوعية المدربين الذين يقولون إننا خسرنا بسبب هذا أو ذاك.. كان رد فعلنا جيدا بعدما جاء الهدف في مرمانا ولم يخفق أي لاعب من فريقي في إظهار شخصيته”.

وأضاف: “لكن ليفربول من أفضل الفرق وكنا نلعب في أنفيلد وندرك مدى صعوبة الأمور”.

وواصل: “كان يمكن الخروج بشيء أفضل لكني أحب العمل مع هذه المجموعة لأنهم يبذلون قصارى جهدهم عند اللعب وسنتدرب من أجل المباراة المقبلة وسنحاول مرة أخرى”.