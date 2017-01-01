مذيعة مانشستر يونايتد تحرج بولت على الهواء (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

لم تصدق مذيعة قناة مانشستر يونايتد، التي أدارت الاستوديو التحليلي عقب انتهاء مباراة الفريق أمام ميدلسبره، بأن المتصل من جامايكا هو يوسين بولت، أسرع رجل في العالم وصاحب 9 ميداليات ذهبية في آخر 3 دورات أولمبية، وأنهت معه المكالمة سريعا وكأنه مشجع عادي للشياطين الحمر.

وأجرى بولت، المشجع المتعصب ليونايتد، اتصالا هاتفيا بقناة النادي الذي يعشقه من جامايكا عقب فوز الفريق بهدفين مقابل هدف على ضيفه ميدلسبره في أولد ترافورد ويواصل انتصاراته المتتالية بالبريميرليغ، لكن المذيعة أنهت المكالمة سريعا دون أن تدرك حقا أنه بولت.

وتصرفت ماندي هنري بطبيعية عندما قالت ولدينا اتصال من يوسين من جامايكا ويقول إنه يوسين بولت، لكني لا أصدقه بينما كان ضيفاها غوردون ماكوين ولو ماكاري يستمعان في إنصات لما يقوله بولت على الهاتف.

وواصل بولت المكالمة بشكل عادي وطبيعي للغاية، وقال إنه سعيد للغاية للفوز وللأداء الرائع للاعبين ما زاد من تأكد المذيعة بأنه ليس بولت، أسرع رجل في العالم، حيث سألته عن الاحتفالات في بلاده برأس السنة وأبلغها بأنها احتفالات عادية عبر الألعاب النارية.

لكن على الفور اكتشف فريق إعداد القناة أن بولت هو بالفعل من اتصل بالاستوديو، حينما أكد نفسه عبر تغريدة على حسابه في تويتر، قائلا: “أنا بالفعل بولت من كان معكم على الهاتف منذ لحظات”.

حينها شعرت ماندي هنري بالحرج واعتذرت على الهواء مباشرة، وقالت: “لم نكُ نعتقد أنك بولت بالفعل؛ أرجو أن تتصل بنا مرة أخرى عقب مباراة وست هام، يوم الاثنين المقبل”.