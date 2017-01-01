بوغبا: جماهير أولد ترافورد منحتنا الطاقة

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

قال الدولي الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد وصاحب هدف الفوز على ميدلسبره، إن جماهير أولد ترافورد منحت الفريق طاقة إضافية ساهمت في اقتناص الفوز في الدقائق الأخيرة.

وبدا أن مسيرة انتصارات يونايتد في أربع مباريات متتالية بالدوري ستتوقف عندما سجل غرانت ليدبيتر الهدف الأول لميدلسبره في الشوط الثاني، لكن أنطوني مارسيال تعادل في الدقيقة 85 وأكمل بوغبا الانتفاضة بعدها بدقيقة واحدة.

وأضاف بوغبا لمحطة النادي التلفزيونية: “المشجعون منحونا دفعة قوية ويتوجب علينا توجيه الشكر لهم كل يوم، لأنهم منحونا تلك الطاقة، لكي أكون صادقًا فقد شعرت بالإرهاق الشديد، ولكنهم منحوني شيئًا إضافيًا، وطاقة أخرى مكنتني من التحرك بقوة وأعتقد أن ذلك هو ما مكنني من هز الشباك، أنا سعيد للغاية بهذا الفوز وأنا سعيد للغاية أننا نكون سببًا في إسعاد المشجعين”.

وتابع صاحب أغلى صفقة للاعب في العالم حاليا: “هذه المرة نعم، تمكنت من هز الشباك، إنه أمر مثير للجنون إنه مر عليّ العديد من المناسبات التي كان يمكنني أن أحرز خلالها أهدافًا في المباريات القليلة الأخيرة ولم أتمكن، ولكني تمكنت من هز الشباك وأنا سعيد للغاية، كان يتحتم علينا أن نحرز هدفين لتحقيق الفوز لذلك فعلنا ما كان يتوجب علينا القيام به”.

وكان ميدلسبره تقدم في نتيجة المباراة قبل ما يزيد بقليل عن 20 دقيقة تقريبًا من نهاية المباراة، ولكن بوغبا أكد أنه هو وزملاءه في الفريق لم يفقدوا الأمل مطلقًا في الفوز بالمباراة.

وأوضح اللاعب السابق ليوفنتوس الإيطالي: “بالطبع لم تهتز ثقتنا في أنفسنا، ولذلك أحرزنا أهدافًا، لذلك فزنا بالمباراة لأننا حافظنا على روحنا القتالية ووثقنا في قدرتنا على الفوز بالمباراة، وهذا أمر جيد للغاية لعافيتنا الكروية، من الناحية الذهنية أصبحنا أكثر قوة وعلينا أن نواصل الظهور بهذه الصورة، نحن نلعب باسم مانشستر يونايتد، ويفترض علينا أن نلعب بهذه الطريقة، إذ إننا فريق كبير ولدينا أهداف كبيرة للغاية، اليوم حققنا 6 انتصارات متتالية ولكننا لا نريد هذا فقط بل نريد المزيد”.

ولا يوجد وقت طويل للاحتفال بآخر انتصارات 2016 ليونايتد، إذ سيسافر إلى ملعب لندن، غدا الاثنين، من أجل مواجهة وست هام في بداية الدور الثاني للبريميرليغ.