مورينيو يدعو مارسيال “المتألق” لعدم الاستماع لوكيل أعماله

المصدر: لندن - إرم نيوز

دعا جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعبه أنطوني مارسيال لمقاومة إغراء الانتقال من أولد ترافورد، بعدما قدم اللاعب الفرنسي أفضل أداء تحت قيادة المدرب البرتغالي في الفوز 2-1 على ميدلسبره، أمس السبت.

وكان مارسيال هداف يونايتد الموسم الماضي برصيد 17 هدفا، ولكنه شارك كأساسي في ثماني مباريات فقط بالدوري في موسمه الثاني، ما أدى لتكهنات أطلقها وكيل أعماله بأنه يسعى للرحيل وذكرت تقارير أنه ربما ينضم لأشبيلية الإسباني.

وكان المهاجم الفرنسي أبرز لاعبي يونايتد أمام فريق المدرب أيتور كارانكا وسدد كرة في القائم من مدى بعيد في الشوط الأول ولعب عرضية لزلاتان إبراهيموفيتش، الذي لم يتمكن من تحويلها داخل الشباك.

وتسبب مارسيال في إزعاج دائم في الجانب الأيسر لميدلسبره واستغل الفرصة في الدقيقة 85 عندما حول تمريرة إبراهيموفيتش في شباك فيكتور فالديس ليدرك التعادل لأصحاب الأرض.

كما لعب مارسيال دورا في هدف الفوز الذي سجله بول بوغبا قبل أن يحظى بإشادة مورينيو الذي وجه له نصيحة.

وأبلغ المدرب البرتغالي الصحفيين: “لعب.. وسجل هدفا.. وقاتلَ.. أعرف أنه موهبة من الطراز الرفيع.. ولكنه يحتاج للاستماع لي أنا.. وليس لوكيل أعماله”.

وأدى غياب مارسيال عن التشكيلة الأساسية لتشبيه وضعه بالفترة التي لم يلعب فيها هنريخ مخيتاريان بصورة منتظمة في وقت سابق من الموسم، وقال مورينيو إن على الفرنسي أن يتعلم من لاعب أرمينيا الذي بات أحد أهم لاعبي يونايتد بتسجيله ثلاثة أهداف في ديسمبر كانون الأول.

وأضاف مورينيو: “كنت أعرف أن مخيتاريان يتمتع بموهبة من الطراز الرفيع ولم أكن أدفع به.. ينبغي على أنطوني الاستماع لما أقوله في التدريبات كل يوم.. كل ملاحظة أقولها للاعبين.. يكون هدفها رفع مستواهم”.

وتابع: “تقريبا كل يوم.. كنت أتلقى اتصالات من وكيل أعمال مخيتاريان ويخبرني، مخيتاريان معك سيصبح لاعبا أفضل، واصل العمل”.

وأردف: “مع مارسيال.. كل يوم أطالع الصحف.. تقول إن مارسيال سينتقل إلى أشبيلية.. مارسيال سيرحل معارا.. إنه ليس سعيدا”.

وواصل: “يحتاج مارسيال للاستماع لي.. إنه لاعب تتوافر فيه مؤهلات لأن يصبح لاعبا من طراز رفيع”.