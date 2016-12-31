تشيلسي ومانشستر يونايتد يوصلان سلسلة انتصاراتهما في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

احتفل تشيلسي بنهاية عام 2016 على أفضل وجه، بعدما واصل سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4/2 على ضيفه ستوك سيتي في المرحلة التاسعة عشرة للمسابقة اليوم السبت.

وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز مانشستر يونايتد على ضيفه ميدلسبرة 2/1، وويست بروميتش ألبيون على مضيفه ساوثهامبتون بالنتيجة ذاتها، وبيرنلي على ضيفه سندرلاند 4/1، وليستر سيتي على ضيفه ويستهام يونايتد 1/0، وبورنموث على مضيفه سوانسي سيتي 3/0.

وعزز تشيلسي، الذي حصد انتصاره الثالث عشر على التوالي في البطولة، موقعه في صدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه فريق ليفربول، الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه مانشستر سيتي في وقت لاحق اليوم ضمن المرحلة نفسها.

في المقابل، تجمد رصيد ستوك، الذي تكبد خسارته الثامنة هذا الموسم في البطولة، والثالثة خلال مبارياته الخمس الأخيرة، عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف حمل توقيع جاري كاهيل في الدقيقة 34.

وتواصلت الإثارة والمتعة في الشوط الثاني بعدما أدرك برونو مارتينس آندي التعادل لستوك في الدقيقة 46، غير أن ويليان أعاد التقدم لتشيلسي مجددًا بعدما سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل بيتر كراوتش لستوك في الدقيقة 64.

ولم يهنأ ستوك سيتي بتعادله طويلًا، بعدما واصل ويليان تألقه عقب تسجيله الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 65، فيما تكفل دييغو كوستا بتسجيل الهدف الرابع للفريق الأزرق في الدقيقة 85.

يذكر أن هذا هو الانتصار الأول لتشيلسي على ستوك سيتي منذ الرابع من أبريل عام 2015.

من جانبه، واصل مانشستر يونايتد انتفاضته في المسابقة بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي عقب فوزه الصعب والمثير 2/1 على ضيفه ميدلسبرة في اللحظات الأخيرة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم ميدلسبرة بهدف مباغت في الشوط الثاني عن طريق غرانت ليدبيتر في الدقيقة 67,

ونجح مانشستر يونايتد في قلب الطاولة على منافسه في الوقت القاتل بعدما أدرك الفرنسي أنطوني مارسيال التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يضيف مواطنه بول بوغبا الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد ميدلسبرة عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.