كونتي: الأموال الصينية تفسد كرة القدم

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي، أن الأموال الصينية تغري عدة لاعبين ومدربين بشكل خطير وأنها غير عادلة ويجب أن يكون هناك احترام للأموال وطريقة صرفها.

واعتبر كونتي تقديم عرض صيني لكريستيانو رونالدو يبلغ 300 مليون يورو لا يصدق وقال: “هذه الحكاية لا تصدق، نحن نتحدث عن الكثير، الكثير، الكثير من الأموال لا أريد تصديق ذلك إنه أمر ليس جيدًا”.

وأضاف المدرب الإيطالي “شاهدت آخر عقد لكارلوس تيفيز، مثل هذه العروض الكبيرة لا تصدق وصعب بالنسبة للاعب أن يقول لا”.

وأكد المدرب الإيطالي أن الأمر ليس جيدًا بالنسبة لكرة القدم وقال “لأكون صريحًا وصادقًا هذه الأشياء ليست جيدة وليست عادلة، يجب احترام المال وأنا ضد هذه الوضعية”.

ورغم العرض المغري البالغ 300 مليون يورو والراتب السنوي الذي يبلغ 100 مليون يورو رفض ريال مدريد وكريستيانو رونالدو الأموال الصينية، بحسب وكيل أعماله خورخي مينديز.