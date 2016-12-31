مورينيو: إصابة إبراهيموفيتش ستكون “كارثة” لمانشستر يونايتد

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الانجليزي، إن تعرض المهاجم زلاتان إبراهيموفيش لأية إصابة سيكون بمثابة كارثة للفريق.

وإذا هز اللاعب السويدي الشباك أمام ميدلسبره باستاد أولد ترافورد في وقت لاحق، اليوم السبت، فإنه سيرفع رصيده من الأهداف إلى 51 هدفًا في عام ميلادي واحد ليعادل عدد الأهداف القياسي الذي يسجله أي مهاجم في مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى في 2016.

وفي ظل تألقه لا يشك كثيرون في قدرته على تسجيل هدفين، ومن ثم التفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني ويصبح هداف 2016.

وقال مورينيو لوسائل إعلام بريطانية عند سؤاله عن كيف ستكون الأمور لو أصيب إبراهيموفيتش: “كارثة، بالتأكيد ستكون كارثة لكن هذه هي كرة القدم”.

وأضاف: “الأمر ليس مفاجئًا (عدد الأهداف التي سجلها).. في إسبانيا نفذ ميسي وكريستيانو (رونالدو) العديد من ركلات الجزاء.. هما لاعبان استثنائيان وسجلا العديد من ركلات الجزاء”.

وتابع: “هنا زلاتان لعب 18 مباراة (في الدوري) وركلة جزاء واحدة.. ليس من السهل تسجيل الأهداف”.

وأشار مورينيو إلى أنه لن يقف عائقا أمام رحيل ممفيس ديباي الذي شارك لمدة 20 دقيقة في الدوري هذا الموسم وسط تقارير إعلامية حول رغبة إيفرتون وروما الايطالي في التعاقد معه.

وقال: “يجب أن أقول إن قراراتي في الأشهر الماضية فيما يتعلق بديباي تأثرت بشعوري وبمعلومات إمكانية رحيله في يناير”.

وأضاف: “وبأننا سيصلنا عروض حقيقية سنرغب في الموافقة عليها. هذا بالتأكيد كان له تأثير”.