ديباي يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد رسميًا

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

رغم أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أعلن رسميا أنه لن يترك سوى سام جونستون يرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ، غدا الأحد، إلا أن الهولندي ممفيس ديباي أبلغ مدربه رسميا برغبته في الرحيل خلال الشهر المقبل.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي قبل مباراة ميدلسبره، اليوم السبت، إن الحارس، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي فاز بكأس الاتحاد للشباب عام 2011، لن يشارك مع الفريق الأول في أي مباراة رسمية مع النادي، إذ يقوم بدور الحارس البديل لديفيد دي خيا وسيرجيو روميرو.

وأمضى جونستون فترات سابقة معارًا في 6 أندية مختلفة، وآخرها بريستون نورث إند، والذي فاز معه ببطاقة التأهل من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى في موسم 2015/16.

لكن ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن الدولي الهولندي طلب رسميا الرحيل في يناير/كانون الثاني، حال تلقي عرض مالي مناسب.

وعلق مورينيو عن طلب ديباي، قائلا: “خلال الشهرين الماضيين تأثرت قراراتي فيما يتعلق بممفيس الذي يريد الرحيل في يناير.. لو وصل لنا عرض حقيقي سنكون على استعداد لقبوله.. تحدثت مع أكثر من لاعب في هذا الشأن وكان الأمر واضحا للغاية.. عندما يرحل أي لاعب سيكون التركيز على اللاعبين الباقين”.

وأضاف: “لدينا بدائل كثيرة لديباي.. هناك جيسي لينغارد وهنريخ مخيتارينا وأنطوني مارسيال وهذا الموقف لم يحدث معه الموسم الماضي؛ لأنه كان يشارك كثيرا عكس الموسم الحالي”.

ولم يشارك لاعب وسط فينوورد السابق مع مانشستر يونايتد منذ مشاركته كبديل أمام فريقه السابق في الدوري الأوروبي في الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ولمدة ثماني دقائق فقط بينما لعب 20 دقيقة فقط في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويسعى نادي روما الإيطالي وكذلك إيفرتون للتعاقد معه لكن مانشستر يونايتد لن يعير أي عرض جديد يقل عن 25 مليون جنيه إسترليني اهتماما.

ولا ينوي مورينيو الاستغناء عن لاعبه سواء بالبيع أو الإعارة، إلا حال تلقيه عرضا جيدا، وغير ذلك سيبقى مع الفريق لنهاية الموسم وسيضعه في خططه.