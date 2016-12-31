دي خيا: مورينيو أعاد الهدوء لمانشستر يونايتد

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

يرى الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، أن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو منح الفريق شهورا بالهدوء والوضوح، وهو ما أسهم في تطور عروض الفريق بصورة مستمرة هذا الموسم.

ولم يخسر الفريق الإنجليزي في 11 مباراة متتالية في جميع المسابقات ويأمل مواصلة تلك النتائج عندما يستضيف ميدلسبره في ملعب أولد ترافورد، اليوم السبت.

ومر دي خيا بالعديد من التغيرات خلال خمسة مواسم ونصف الموسم التي أمضاها مع يونايتد، ولكن الحارس الإسباني يشعر أن مورينيو أحدث حالة من الاستقرار في النادي وأوجد شعور حقيقية بالرغبة في تحقيق شيء هذا الموسم.

وقال دي خيا لمجلة “يونايتد ريفيو”، التابعة للنادي عن مدربه: “إنه مدير فني رائع، يملك روح الفوز ويريد أن يفوز بجميع المباريات، وبكل البطولات، وهو يعمل بجدية، وقريب للغاية من اللاعبين وأعتقد أنه شخص جيد للغاية”.

وتابع: “تجده يمزح طوال الوقت معنا، وهو ذو شخصية قوية وذلك أمر جيد.. الأوضاع أصبحت أكثر إيجابية وهو يسعى وراء الفوز دائمًا. يمكنك أن تشعر أنه يريد أن يفوز وأعتقد أن اللاعبين يعلمون أننا يتحتم علينا ذلك”.

وعن التطور الذي حدث بالفريق هذا الموسم، قال الدولي الإسباني: “من خلال المدير الفني واللاعبين الجدد الذين انضموا ليونايتد، فإن الأمور أصبحت أكثر هدوءًا الآن وأصبح الوضع أقرب إلى الطبيعي.. ولكننا نحتاج الآن لأن نترجم ذلك على أرض الملعب.. ونحتاج لأن نفوز بالمباريات، وذلك هو ما نحتاجه”.

وأضاف: “نريد أن نسير في الاتجاه نفسه.. نريد أن نفوز ببطولات وجميعنا نعلم طبيعة مانشستر يونايتد.. فهو نادٍ كبير، ونعلم أن جميع المشجعين يستحقون أكثر مما حصلوا عليه منا في السنوات القليلة الأخيرة ونحتاج لأن نقدم أفضل ما لدينا من مستويات، وأن نخرج ما لدينا في الملعب وأن نواصل محاولة تحقيق الانتصارات دائمًا وأبدًا”.

ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط خلف آرسنال، صاحب المركز الرابع، و13 نقطة خلف تشيلسي، المتصدر.