إبراهيموفيتش على بعد هدفين من تجاوز ميسي

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

يحتاج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لتسجيل هدفين فقط في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام ميدلسبره بالدوري الإنجليزي، اليوم السبت، ليحطم رقم ليونيل ميسي في عدد الأهداف التي يسجلها في عام واحد.

ويمكن لإبراهيموفيتش، البالغ عمره 35 عاما، أن يحطم رقمه السابق بتسجيله 50 هدفا في عام واحد، حال هز شباك ميدلسبره الليلة، وكذلك تحطيم رقم زميله السابق ميسي، البالغ 51 هدفا في عام واحد.

وكان هدف مهاجم مانشستر يونايتد في سندرلاند الجولة الماضية رقم 50 بالنسبة له هذا الموسم، بينما سجل ميسي بالفعل 51 هدفا حتى الآن.

وفي ظل توقف الدوري الإسباني أمام إبرا فرصة كبيرة لتحطيم رقم ميسي، حال تسجيله هدفين في أولد ترافورد الليلة في شباك فيكتور فالديز، حارس برشلونة السابق.

وسبق لإبراهيموفيتش أن لعب في برشلونة وتزامل مع ميسي وفالديز، تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا قبل سنوات طويلة.

وبدأت أهداف إبراهيموفيتش في 2016 في مباراة في كأس فرنسا إذ سجل سبعة أهداف قبل أن يحرز 23 هدفا بالدوري الفرنسي الموسم الماضي ثم ثلاثة في دوري أبطال أوروبا مع النادي الباريسي قبل أن يبدأ سجله مع مانشستر يونايتد.