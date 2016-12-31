مورينيو يحدد مستقبل الفرنسيين مارسيال وشنايدرلين

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أغلق البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الباب أمام الشائعات التي تحدثت عن رحيل الدوليين الفرنسيين مورغان شنايدرلين وأنتوني مارسيال، في فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدا أنه يرغب في الاحتفاظ بالجميع.

وقال مورينيو: “لا أريد بيع أي لاعب الإدارة والمساهمون يدعمونني، وكما قلت سابقا أي لاعب لا يملك وقتا أكبر للعب ويرغب في الرحيل فلن أمنعه، إن توصل الفريق لعرض مالي مقبول وجيد”.

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: “اللاعب الوحيد الذي أسمح برحيله معارا هو سام جونستون، لكونه لم يلعب دقيقة واحدة هذا الموسم”.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن رغبة إيفرتون في التعاقد مع الفرنسي مورغان شنايدرلين معارا في الشتاء المقبل، بينما كان إشبيلية يرغب أيضا في ضم مارسيال معارا.

وأكد مورينيو أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت عرضا بقيمة 15 مليون يورو لبيع مورغان شنايدرلين لفريق ويست بروميتش ألبيون.