ألارديس رفض إغراءات الصين قبل تدريب كريستال بالاس

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أكد الإنجليزي سام ألارديس، المدرب الجديد لفريق كريستال بالاس، أنه تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية الصينية، لكنه فضل البقاء في إنجلترا وتحمل مسؤولية أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ألارديس: ” نعم، تلقيتُ عروضا؛ لم أذهب للصين كنت قادرا على ذلك لكني فضلت في الأخير البقاء هنا في إنجلترا”.

وأضاف متحدثا عن العرض الصيني: “سيكون صعبا على لاعب أو مدرب أن يرفض مثل هذه العروض”.

وأكد المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، أن المستقبل كفيل بمعرفة أهداف الأموال الصينية ومدى تحقيق رغبتها في جعل كرة القدم الصينية قوة عالمية، موضحا: “الصين تحلم أن تكون مكانا قويا لكرة القدم، ومن أجل ذلك قررت شراء أبرز اللاعبين وأحسن المدربين ومنحهم رواتب خيالية، المستقبل والوقت سيخبرنا إن كان ذلك هو الحل الأفضل”.

وأقيل ألارديس من تدريب منتخب إنجلترا بعد تحقيق صحفي ظهر خلاله يحاول مساعدة شركات آسيوية للتهرب من قوانين التعاقد مع اللاعبين وإدخال شركاء في الموضوع.