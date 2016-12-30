فينغر: تشيلسي المرشح الأبرز للفوز بالدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

‬يعتقد آرسين فينغر مدرب آرسنال أن تشيلسي “مرشح بامتياز” للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وأنه مستعد لتهنئته إذا حطم الرقم القياسي لآرسنال بالفوز في 14 مباراة متتالية في دوري الأضواء.

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب المسابقة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه و9 عن آرسنال صاحب المركز الرابع وسيثبت أقدامه في القمة إذا فاز على ستوك سيتي غدًا السبت محققًا انتصاره 13 على التوالي.

وقال فينغر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “في الوقت الحالي تشيلسي مرشح بامتياز (للفوز باللقب). اللقب له إذا حافظ على مستواه”.

وأضاف: “في الوقت الراهن يبدو تشيلسي الأقرب للفوز ولكنه قد يخسر اللقب في نهاية المطاف. يتبقى مشوار طويل كما أن المواجهات المباشرة ستكون لها أهمية كبرى”.

وإذا فاز تشيلسي في المباريات الثلاث المقبلة أمام ستوك سيتي وتوتنهام هوتسبير وليستر سيتي فإنه سيحطم الرقم القياسي الذي حققه آرسنال بالفوز المتتالي في دوري الأضواء والذي بدأ في 2001/2002 وامتد إلى 2002/2003.

وقال فينغر: “إذا تمكنوا من ذلك فسيكون أمرًا رائعًا لأن أحدًا لم يتوقع ذلك”.

وأضاف: “كانت بدايتهم متعثرة بعض الشيء.. ولكن بعد ذلك غيّروا طريقة لعبهم.. تشيلسي يخوض مسيرة مظفرة تلعب فيها الثقة دورًا كبيرًا”.

وتابع: “وضعت الأرقام القياسية ليتم تحطيمها وإذا قام شخص بعمل أفضل منك.. يجب أن تعترف بذلك وأن تهنئه”.

من جهته نحّى أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جانيًا المديح الذي انهال عليه وعلى فريقه بالقول اليوم الجمعة إنه لن يسمح للثناء بأن يلهيه عن شق طريقه نحو الفوز باللقب.

ورغم أنه أقر بأن الفوز في 12 مباراة متتالية في الدوري “إنجاز كبير” فإن كونتي رفض فكرة أن فريقه هو “المرشح الأوفر حظًا” للفوز باللقب في رده على سؤال بشأن ما إذا كان فينجر يحاول القيام بألاعيب ذهنية مع لاعبيه.

وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين: “أعتقد أن الأهم على الصعيد الذهني لابد وأن يكون مواصلة العمل الجاد.. التركيز على كل مباراة على حدى وأن نضع نصب أعيننا أن هذه المسابقة ليست سهلة وأننا نبلي بلاءً حسنًا”.

وقال: “في بداية الموسم لم يثق ولا مدرب واحد.. أو شخص واحد.. أو صحفي واحد في هذا الفريق للمنافسة على اللقب لأن الموسم الماضي كان سيئًا”.

وتابع: “ولكنني الآن سعيد بتغير الآراء.. أشعر بالقلق لأنك لابد وأن تنتبه عندما تتغير الآراء بسرعة. نبتعد بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني (ليفربول)”.

وأضاف: “تحقيق 12 فوزًا متتاليًا إنجاز كبير ولكنه ليس كافيًا للفوز بالدوري في هذا التوقيت من الموسم. خضنا 18 مباراة فقط. تتبقى 20 مباراة لإنهاء الموسم”.