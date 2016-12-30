إبراهيموفيتش: أهدافي ستقود مانشستر يونايتد للظفر بالدوري

المصدر: لندن - إرم نيوز

اقترب زلاتان إبراهيموفيتش من تحقيق رقم قياسي على مستوى التهديف ويعتقد أن أهدافه يمكنها أن تقود فريقه مانشستر يونايتد للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وإذا هز اللاعب السويدي الشباك أمام ميدلسبرة باستاد أولد ترافورد غدًا السبت فإنه سيرفع رصيده من الأهداف إلى 51 هدفًا في عام ميلادي واحد ليعادل عدد الأهداف القياسي الذي يسجله أي مهاجم في مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى في 2016.

وفي ظل تألقه لا يشك كثيرون في قدرته على تسجيل هدفين ومن ثم التفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني ويصبح هداف 2016.

ويبدو أن اللاعب السويدي البالغ عمره 35 عامًا يقدم أفضل مستوياته على الإطلاق ويستمتع بتجربته في الكرة الإنجليزية وهي الرحلة التي بدأها بصورة غير مرضية تمامًا ولكنه تأقلم مع متطلبات الدوري الممتاز المنهكة.

وبالنظر لسعيه نحو الكمال فإن إبراهيموفيتش يريد أن تقود أهدافه مانشستر يونايتد – صاحب المركز السادس بجدول الترتيب بفارق 13 نقطة خلف تشيلسي المتصدر – نحو القمة.

وأبلغ إبراهيموفيتش شبكة “ئي.أس.بي.إن” الرياضية: “أنا سعيد.. ولكن ليس سعادة تامة”.

وفي رده على سؤال بشأن قدرة مانشستر يونايتد على الفوز باللقب قال: “أعتقد ذلك… في بعض اللحظات لم نحقق النتائج المنشود بعد تقديم أداءٍ جيدٍ.. ولكننا لم نستسلم ونسعى لتقليص الفارق”.

وأضاف: “لذا يحدوني الأمل في أن ترتكب الفرق الأخرى بعض الأخطاء ونقلص الفارق بصورة أكبر. نعمل بجد لتحقيق ذلك.. ونؤمن بقدرتنا على ذلك.. نحن هنا لنفوز”.

وتابع: “لا أعذار.. نحن هنا لتحقيق ما يمكننا فعله وهو الفوز باللقب”.

وبعد أن سجل 33 هدفًا مع باريس سان جيرمان في 2016 ليقوده للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي من جديد انتقل إلى مانشستر يونايتد حيث سجل 17 هدفًا ليثبت خطأ من توقعوا أنه قد يعاني في إنجلترا .

وقال: “أرد في الملعب.. لا أتقاضى راتبي لأتحدث بلساني.. وإنما لأتحدث بقدمي وهو ما أقوم به”.

وأضاف: “أخوض كل موسم ساعيًا لتقديم أداءٍ أفضل من الموسم السابق.. لأنني أعرف أن موسمي السابق كان مثاليًا.. لذا أحاول أن يكون الأداء أفضل وهذا ما أفعله خلال آخر 15 عامًا”.

وتابع: “لذا ما أقوم به الآن ليس بجديد.. إنه مجرد موسم جديد في قصتي”.