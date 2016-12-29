جائزة عالمية جديدة للجزائري محرز

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أحرز ليونيل ميسي جائزة أفضل صانع لعب في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسه وفقًا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).

والاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) مؤسسة تهتم بتأريخ وتسجيل أرقام كرة القدم وكشفت عن بعض جوائزها في نهاية العام الحالي ومنها أفضل صانع لعب التي حسمها قائد الأرجنتين برصيد 177 نقطة بفارق كبير عن زميله أندريس إنييستا صاحب المركز الثاني الذي جمع 66 نقطة.

وحصد مارك كلاتينبرغ جائزة أفضل حكم والأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد جائزة أفضل مدرب في 2016.

وتم اختيار ميسي هداف برشلونة التاريخي يوم الخميس كأفضل صانع لعب في العالم لهذا العام.

وقبل الحديث عن الجائزة يشتهر ميسي بأنه هداف أكثر من كونه صانعا للعب، لكنه فاز بهذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي.

ومنحت هذه الجوائز بعد التصويت في 56 بلدًا في مختلف أنحاء العالم ليتفوق على إنييستا في المركز الثاني الذي فاز بالجائزة عامي 2012 و2013 وتوني كروس لاعب ريال مدريد الفائز العام 2014.

وهيمن لاعبو برشلونة على هذه الجائزة منذ العام 2008 حيث فاز بها تشافي هيرنانديز القائد السابق للفريق 4 مرات ثم إنيستا مرتين وميسي مثله وكان الألماني توني كروس الوحيد الذي كسر احتكار النادي الكتالوني بالفوز في 2014.

وحلَّ كروس في 2016 في المركز الثالث برصيد 45 نقطة متفوقًا بـ 6 نقاط عن مواطنه مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال الإنجليزي بينما حل الجزائري الدولي رياض محرز لاعب وسط ليستر سيتي وأفضل لاعب في البريميرليغ الموسم الماضي في المركز الخامس.