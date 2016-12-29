لاعب ليفربول واثق من الفوز على مانشستر سيتي

المصدر: لندن - إرم نيوز

حذّر جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول فريق مانشستر سيتي من تهديدات الهجوم القوي لفريقه عندما يلتقي الفريقان بعد غدٍ السبت في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر ليفربول أندية الدوري في عدد الأهداف برصيد 45 هدفًا في 18 مباراة لكن ما يبدو مشجعًا أن الأهداف يتقاسمها المهاجمون ساديو ماني وديفوك أوريغي وآدم لالانا وروبرتو فيرمينو.

وقال الدولي الهولندي لوسائل إعلام بريطانية: “الطريقة التي نلعب بها ونسجل بها الأهداف على ملعبنا أعتقد أنها سترعب المنافسين. نملك العديد من اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز”.

“هذا شيء جيد لأنه لو اعتمدنا على شخص واحد ستصبح مشكلة لأنه إن لم يسجل هذا اللاعب لن يمكنك الفوز بالمباريات”.

ولا يبتعد مانشستر سيتي كثيرًا عن ليفربول في ترتيب الأهداف بتسجيله 39 هدفًا حتى الآن ويدرك فينالدوم أن فريقه يعرف جيدًا قدرات منافسه أمام المرمى.

وأضاف: “يملكون الكثير من اللاعبين المميزين القادرين على تسجيل الأهداف حتى البدلاء يمكنهم المشاركة وهز الشباك لذلك لا أرى فارقًا كبيرًا”.

“بالطبع (سيرجيو) أغويرو لاعب رائع ويمكنه حسم الفوز لفريقه لذلك فهو أحد اللاعبين الخطرين الذين يجب أن نتعامل معهم. لكن ليس أغويرو فقط لكن هناك أيضًا (كيفن) دي بروين و(ديفيد) سيلفا و(رحيم) سترلينغ. ويمكنك أن تضيف الكثير من الأسماء الأخرى”.

ويأمل ليفربول المتأخر عن متصدر الترتيب (تشيلسي) بنقطة واحدة في الحفاظ على آماله في المنافسة بالفوز على فريق المدرب بيب غوارديولا ليبقى قريبًا من تشيلسي المتفوق بـ 6 نقاط.