إنتر ميلان يجهز عرضًا ماليًا ضخمًا لضم سانشيز

المصدر: ميلانو – إرم نيوز

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي للاستفادة من حالة الغموض، التي تكتنف مستقبل التشيلي أليكسيس سانشيز مع ناديه آرسنال الإنجليزي، بتقديم عرض مالي مغر لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتتردد الأقاويل حول شعور سانشيز بالإحباط من عدم وجود تقدم في مفاوضاته مع آرسنال بشأن تجديد تعاقده، الأمر، الذي قد يفضي إلى رحيله عن النادي، حال وجد عرضا مناسبا.

ويرتبط نادي إنتر ميلان بعلاقات طيبة مع وكيل أعمال نجم منتخب تشيلي، حسبما كشفت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.

وسجل نجم برشلونة الإسباني السابق 12 هدفا هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي في 18 مباراة لعبها، حتى الآن، كما صنع 6 أهداف أخرى.