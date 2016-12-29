صور تهدّد مسيرة ديباي مع مانشستر يونايتد (شاهد)

المصدر: إرم نيوز

نشرت صحيفة “صن” البريطاية صورا التقطها أحد الهواة لممفيس ديباي، لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي، في وضع لا يليق بمنصبه في نادٍ، ومن المتوقع أن تتسب تلك الصور في تعرض اللاعب لعقوبة من البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق، أو أنها قد تؤدى لزيادة في توتر العلاقة بينهما.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن الكاميرات التقطت النجم الهولندي، خلال تدخينه للشيشة برفقة أحد أصدقائه وثلاثة نساء في مسقط رأسه بروتردام.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الصور التي لا تليق بمنصب لاعب فريق مانشستر يونايتد قد تزيد من توتر العلاقة بين اللاعب الهولندي والمدرب البرتغالي مورنييو، وقد تعرضه أيضا لعقوبة شديدة.

وقال مصدر بالمقهى الذي كان يجلس به النجم الهولندي، أنه كان يجلس برفقة أحد أصدقائه ليتابع مباراة نادي آياكس أمستردام الهولندي وكانا يدخنان الشيشة.

وكان النجم الهولندي مرشحا للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال موسم الانتقالات الشتوية المحدد لها يناير المقبل، وأشارت التقارير الصحفية الانجليزية إلى أن اللاعب الهولندي كان قد توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي إيفرتون الانجليزي بالانتقال إلى صفوفهم خلال يناير المقبل في صفقة تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه إسترليني.