نقل لاعب إنجلترا السابق إلى المستشفى بعد مشاجرة

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال شهود إن بول جاسكوين، لاعب منتخب إنجلترا السابق، تورط في شجار بفندق في لندن ونقل إلى المستشفى عقب إصابته في الرأس.

وقالت شرطة العاصمة إن ضباطا تم استدعاؤهم إلى فندق في شورديتش، أمس الثلاثاء، بسبب اضطرابات قبل نقل رجل يبلغ من العمر 49 عاما إلى المستشفى.

وقالت متحدثة باسم سكوتلاند يارد: “نقل الرجل إلى مستشفى شرق لندن في حالة مستقرة”.

وأكد الشاهد الفين كاربيو أن جاسكوين، الذي واجه متاعب عديدة مع إدمان المشروبات الكحولية، تم دفعه من فوق الدرج بعد مشادة مع نزيل آخر.

وأبلغ تيري بيكر، المتحدث باسم جاسكوين، صحيفة “ديلي ميرور” أن جاسكوين عولج في المستشفى من جرح في الرأس.

وأضاف بيكر: “لم يتم القبض عليه.. إنه على وشك الخروج من المستشفى والعودة لمنزله”.

وفي سبتمبر أيلول تم تغريم جاسكوين ألف جنيه استرليني بعد إدانته بتوجيه إهانة عنصرية.